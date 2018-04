Her går det godt: Deres campingplads ligger lige midt i Danmarks største turistområde

De to kommuner Varde og Ringkøbing Skjern er et enormt turistområde. Nymindegab Familie Camping ligger lige midt i området. Og den placering er god.

Nymindegab: Til sammen overgår Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune med 7,9 millioner turistovernatninger Københavns Kommune. I hovedstaden var der i 2017 7,6 millioner turistovernatninger - altså færre end i de to vestjyske kommuner til sammen.

Nymindegab ligger i Varde Kommune, men naboskabet til Holmsland Klit og dermed Ringkøbing-Skjern Kommune er svær at komme uden om. Der er få hundrede meter til kommunegrænsen og dermed store turistområder på "klitten". Nymindegab ligger altså lige midt i Danmarks største turistområde, og den placering er selvfølgelig svær at klage over for værtsparret Helle Møller Mikkelsen, 47 år, og Jari Christensen, 48 år. De driver Nymindegab Familie Camping med 325 campingenheder, altså pladser til campingvogne, telte og campinghytter

Varde Kommune har en markant fremgang i turismen, og den smitter af i Nymindegab, selv om det danske sommervejr har svigtet campingbranchen i de seneste år.

Helle Møller Mikkelsen peger på, at den store succes med Tirpitz-museet i Blåvand 40 km væk smitter af. Men der er også gode trækplastre nord for kommunegrænsen. Der er for eksempel surfing i Bork og et vandsportsanlæg i Hvide Sande, som trækker campister til.

- Jeg er selv med i et samarbejde, hvor vi udvikler turismen i begge kommuner, det hedder Vestkystens Turismevækstklynge, siger Helle Møller Mikkelsen, som er organisationskvinde.

Hun er blandt andet med i ProVardes bestyrelse. Jari Christensen er med i bestyrelsen for intereresseorganisationen DK-Camp.