Her er plads til mennesker og heste: Hemmelig strand badet i 27 grader og sol

Der er ikke mange, der tager til stranden ved Gammelgab. Der er ingen skilte her til. Men der er så til gengæld god plads.

Det er en strand helt uden nærvær af grillbarer, isboder og andre forretninger. Der er slet ingen muligheder for at bruge penge i Gammelgab. Til gengæld er der god plads, også når det er sommer, sol og søndag med sjældent høje sensommertemperaturer.

Gammelgab: De lokalkendte i området ved Nørre Nebel ved godt, at stranden ved Gammelgab er en lille naturperle ved Vesterhavet. Så da temperaturen den sidste søndag i august kom op omkring 27 grader ved den jyske vestkyst, så var der naturligvis nogle, der kørte ud for enden af Gammelgabvej til stranden, der ligger mellem Nørre Nebel og Nymindegab.

Louise Dagdanasar sørger for at Bent Ole Skaarup får solfaktor på ryggen. Foto: Morten Nielsen

Det er hans yndlingsstrand

Bent Ole Skaarup, 52 år, er oprindelig fra Nørre Nebel, og Gammelgab har altid været hans yndlingsstrand. Det var derfor hans idé, at kone Louise Dagdanasar og datter Lara skulle med en tur til Gammelgab. Der er ingen skilte, der leder til Gammelgab Strand.

- Det bliver jo nok årets sidste badetur ved stranden, siger Louise.

Bent Ole Skaarup bor i Fredericia, og han fremhæver, at de store klitter og landskabet bag stranden gør stedet til noget særligt.

Landskabet er blandt andet præget af små søer, som en gang har haft forbindelse til Ringkøbing Fjord og havet.

Bent Ole Skaarup fremhæver Søren Kierkegaards ord om, at der ikke er en tanke så tung, at man ikke kan gå fra den, og her er Gammelgab perfekt, også i det mørke vinterhalvår, som nu venter.