Her er Sydjyllands bedste volleyhold: Landsbyholdet med kæmpe succes

Den lille by Nordenskov har fostret et volleyhold, der nu er med i eliten i Danmark. Da det begyndte at gå godt, kunne holdet lettere få gode spillere udefra. Holdet spiller i den næste sæson i landets bedste række.

Nordenskov/Helle: Kig på spillerne her. De er nemlig de bedste til volleyball i Sydjylland. Efter blot to sæsoner i 1. division rykkede Nordenskov UIF op i den bedste række, ligaen. De fortrinsvis unge mænd har spillet sig op i den absolutte elite. De nærmeste hold geografisk i herreligaen er Ikast og Middelfart, ellers er der ingen på det niveau i den jyske del af Region Syddanmark. Holdet hedder altså Nordenskov og har sine rødder i Nordenskov, men hjemmebanen er i Helle Hallen. Der er da også kun en enkelt spiller fra Nordenskov. Og så er der formanden, som om nogen har andel i volley-succesen. Peder Foldager er kendt som Venstre-politiker i Varde Kommune og halinspektør, men han er fra Nordenskov, og netop volley-afdelingen har været en stor del af hans liv. Han begyndte i klubben som barn. Han husker også mere end ti år tilbage, da volleyball for alvor begyndte at blive stort i klubben. Da fik Nordenskov divisionsstatus. - Det har da betydet, at vi har kunnet trække spillere til, siger Peder Foldager om, at klubben er nået op i eliten i små nøk over en længere periode.

Reception Der er mandag reception for oprykkerne fra Nordenskov UIF.Det sker på rådhuset i Varde.



Her deltager blandt andre borgmester Erik Buhl, spillerne og spillernes familie.

Spiller kom ude fra Én af spillerne er Søren Gregersen, 20 år, som stammer fra Sig men nu bor i Esbjerg, hvor han er i gang med en uddannelse som tømrer. - Jeg har ikke spillet så meget volleyball, indtil jeg for nogle år siden begyndte at spille på andetholdet i Nordenskov i danmarksserien. En anden spiller Anders Laugaard er ligeledes 20 år. Han er social- og sundhedsassistent og bor og arbejder i Ølgod. - Jeg begyndte at spille volleyball som barn, siger Anders Laugaard. De to unge mænd spillede med i den første sæson i 1. division, da holdet fik en placering i midten, og i den netop afsluttede sæson, som sluttede med en andenplads efter Ikast. Det var nok til at sikre oprykning efter blot to år i den næstbedste række. - De eneste, vi har tabt til i denne sæson, er Ikast, fortæller de to unge mænd. De oplyser, at der nu trænes mere efter oprykningen, og at sommeren skal gå med både styrketræning og konditræning for at blive klar til den kommende sæson. Der trænes noget mere målrettet end for et år siden, da holdet så frem til en sæson i den næstbedste volleyball-række.