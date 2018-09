Henrik er ny bedemand i Oksbøl og omegn

- Vi tror på, at vi kan gøre en forskel for mennesker.

Henrik Kristensen har tidligere været udsendt otte år for Luthersk Mission i Peru sammen med sin familie, og senest har han arbejder 12 år i Blå Kors inden for genbrug.

Oksbøl: 49-årige Henrik Kristensen er ny bedemand i Oksbøl. Han åbner sammen med 58-årige Bjarne Christensen fra Arnum, syd for Ribe, HB Begravelse. De to er begge nye i faget, og de arbejder sammen både for at have en kollega og samarbejdspartner.

Bjarne Christensen og Henning Kristensen åbner sammen HB Begravelse, der blandt andet har kontor her i Power Tower i Oksbøl. Foto: Karina Øhlenschlæger

Tæt på

Tanken om at blive bedemand har gennem flere år vokset sig større og større.

- For syv år siden var jeg meget tæt på, men der havde jeg ikke modet siger han, der nu har fundet både modet og en makker.

De to kender hinanden gennem Bjarnes bror, og det var ham, der vidste, at de hver især gik med overvejelserne om at skifte branche.

- Vi glæder os helt eminent til at gå i gang, at komme i gang med det, vi brænder for, siger Henrik Kristensen.

De har været i gang i stykke tid, men med de praktiske ting som at købe rustvogne og finde lokaler. Nu gælder det kontakten til mennesker.

Bjarne har sin baggrund i Falck, hvor han har været i 36 år, blandt andet 20 år som redder og siden som leder, og han har været med i Falck Healthcares akutte psykologiske beredskab.