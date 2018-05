Henne risikerer lukning af produktionsskolens bygninger

En flok elever sidder her i afdelingen i Henne. Der er ikke decideret produktionsskole i bygningerne længere, men der er den uddannelse, der hedder KUU. Den er også en af de uddannelser, der bliver samlet under FGU-hatten ligesom produktionsskolerne og VUC-uddannelser for unge under 25 år. Arkivfoto: Orla Lund

Produktionsskolen i Varde bliver en afdeling under en fælles institution med Esbjerg og Fanø kommuner. Alt, der hører under denne afdeling, skal samles på Hammeren i Varde, siger udvalgsformand.

Varde/Henne: 1. august 2019 bliver en række uddannelser for unge, der ikke direkte begynder på en ungdomsuddannelse, samlet i skoler, der hedder Forberedende Grunduddannelser, forkortet som FGU. Varde, Esbjerg og Fanø kommuner er gået sammen og ønsker en fælles institution med hovedkvarter i Esbjerg. Denne institution får skoler i Varde, Esbjerg og Ribe. Peder Foldager (V), formand for børn og læring, siger, det også betyder, at Produktionsskolen Varde ikke længere må have en filial i Henne Stationsby, som den har i dag. - Det skal være én matrikel, og ministeriet har oplyst, at man ikke må opfinde flere matrikler, så det er ret enkelt at finde ud af, siger han. Er det ikke et problem, at nu er der endnu engang - denne gang fra Henne - noget, der skal rykke ind til Varde? - Jo, og det, tror jeg helt sikkert, vil man være ked af i Henne. Men det er ikke noget, vi som kommune kan bestemme, desværre. Det må vi acceptere, siger han.

Flere muligheder Produktionsskolen Varde afviser, at det er besluttet at lukke Henne-afdelingen. Produktionsskolens forstander, Olaf Kristensen, og formand, Birger Filskov (S), forklarer, at det er en beslutning, som skal tages af den kommende institutions nye bestyrelse, der først bliver nedsat til efteråret. Den behøver ikke at lukke Henne-afdelingen med det samme, for der er en fireårig overgangsordning. Derfor er alle muligheder i spil. Det kan være, Henne-afdelingen lukker næste år. Der kan gå fire år før en lukning. Og der kan måske findes en helt tredje løsning. - Det er ikke, fordi vi kan lide det fra skolen af, at vi skal være så svævende, men sådan er det, når vi ikke har været med til at træffe de beslutninger, som man lægger op til nu, siger Birger Filskov.