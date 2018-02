Henne Kirkeby Kro forsvarede sine to stjerner fra Michelin: Men priserne er holdt i ro

Priserne er ikke skruet op, selv om der har været kæmpe interesse for at bestille et bord på kroen i Vestjylland.

Henne Kirkeby: Det lykkedes for Henne Kirkeby Kro at opretholde de to stjerner i Michelin-guiden, som kroen fik for et år siden. På kroen blev den internettransmitterede ceremoni fra Københavns Rådhus mandag fulgt af gartner Torben Clausen og Annette Reimann. Hun er personlig assistent for familien med Flemming Skouboe, som ejer Henne Kirkeby Kro.

Der var på forhånd aviser, der havde spekuleret i, om mesterkøkkenchef Paul Cunningham kunne gøre det næsten umulige og få de maksimale tre stjerner i Michelins guide.

Det er meget svært at få tre stjerner på blot tre år. Henne Kirkeby Kro fik sin første stjerne i 2016 og nummer to i 2017.

Så Torben Clausen og Annette Reimann fejrede den dejlige mandag aften med at skåle i et glas vand. Kroen har sine to stjerner, og det er værd af fejre.