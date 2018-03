Henne Kirkeby Kro: Én stor familie med høje ambitioner

Om få dage begynder sæsonen på Henne Kirkeby Kro i den vestjyske natur. Med køkkenhaven som omdrejningspunktet sammen med alle de mennesker, der søger for stort og småt og alt det vigtige for, at den tostjernede Michelin-restaurant lever op til gæsternes forventninger. De har høje ambitioner for maden. De har lige så høje ambitioner for, hvor godt det skal være at arbejde der.