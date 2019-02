Helle sponserer: Matildes mor havde ikke penge til, at hun kunne fortsætte til ridning

Matildes mor så et Facebook-opslag fra en forretning i Varde. Det er derfor, at otteårige Matilde fortsat kan gå til ridning.

Varde: I stedet for at sponsere en meget dygtig og vindende rytter har Helle Gasberg, 52 år, og indehaver af den 15 år gamle forretning Helles Rideudstyr i Varde, valgt at sponsere en rytter, der kommer fra et hjem uden så mange økonomiske midler.

For et par uger siden slog Helles Rideudstyr op på Facebook, at forretningen er parat til at sponsere en rytter, der kommer fra et hjem, hvor der ikke er råd til ridning.

Det opslag så Janne Baun, 41 år, fra Kolding. Hun har datteren Matilde på otte år, som har gået til ridning i tre måneder.

- Jeg skulle have sagt til Matilde, at hun ikke kunne fortsætte med at få til ridning. Vi har ikke råd, forklarer Janne Baun.