Helle netværk inviterer politikerne

Helle: Onsdag den 21. februar kl. 10 har Udviklingsrådet Helle Vest og Udviklingsrådet Helle Øst inviteret lokale politikere til et møde i Fåborghus. Her ønsker man at snakke om at starte en politisk netværksgruppe. I invitationen forklarer de to formænd, Claus Vestland Jeppesen, Helle Øst, og Finn Ladegaard, Helle Vest, at "for at samskabelsen og udviklingen af lokalt liv og vækst kan lykkes, er det nødvendigt med politisk opbakning. Derfor vil dine to Udviklingsråd lægge platform til en Politisk Netværksgruppe for idéudvikling og samskabelser. Her vil være højt til loftet og mulighed for samarbejde på tværs med vores andre netværk". /exp