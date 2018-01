Helle Hallen holdt hof for computerspillere

Det første LAN Party i Helle Hallen får stor ros fra mange af de 193 deltagere. Nu er fædrene også med.

Vrenderup: At computerspil ikke er en ny foreteelse kunne i weekenden opleves, da det første HHLAN løb af stablen i weekenden i Helle Hallen. LAN står for Local Area Network. For blandt de 193 deltagere sås også flere fædre, som deltog aktivt i stævnet. Blandt andre den 38-årige Henrik Delin fra Køge, som havde taget den lange tur til Vestjylland sammen med sine sønner Patrick (13) og Nickas (12). - Det har været et godt arrangement. Det er 20 år siden, jeg sidst var med til et stævne, fortæller Henrik Delin. Efter at sønnerne er begyndt at spille computer, har han selv taget sin interesse fra drengeværelset op. Helt i samme stil som den 39-årige Anders Astrup fra Esbjerg. Han deltog sammen med sin søn Jens Astrup (11) og Emil Jensen (12) fra Esbjerg i HHLAN. Og det er sønnerne, der har skabt venskabet mellem Køge og Esbjerg. - Jeg installerede spillene for min søn. Og så er vi begyndt at spille sammen, siger Anders Astrup, der dog ikke overnattede i Helle Hallen som så mange andre.

Bedste LAN Det gjorde Viktor Schytt Madsen (14) fra Grindsted til gengæld. - Det har været det bedste LAN, jeg har været med til. Der er en fed sovesal med masser af plads, siger Viktor Schytt Madsen. Også Emil Jensen fra Esbjerg giver HHLAN et godt skudsmål. Det er også hans første LAN Party. - Jeg er overrasket over, hvor anderledes det er i forhold til at spille hjemme. Der er mere fællesskab, siger Emil Jensen. Og det glæder naturligvis de mange frivillige med Lasse Kristensen, Allan Sørensen og Jan Andersen fra Starup-Tofterup Computer Klub i spidsen. De har seks gange holdt deres eget LAN Party i Multihallen Starup-Tofterup og blev af Helle Hallen spurgt, om de ville være med til at løfte et noget større LAN Party. - Det er lidt surrealistisk at gå fra 20-40 spillere og til 200. Det har været fantastisk. Medhjælperne har løbet rundt som gale, lyder rosen fra Allan Sørensen. HHLAN var så stort, at der blev hyret et firma til at trække kabler og strøm. Stævnet havde præmier for 14.000 kroner i forskellige spil. Dog blev stævnet skæmmet af et servernedbrud, hvorfor nogle finaler desværre blev et halvt døgn forsinket.