Helikopter var i luften: Forsvaret ledte efter kvinde ved Vejers Strand

Vejers Strand: Sent onsdag eftermiddag blev der sat gang i en stor redningsaktion ved Vejers Strand vest for Varde.

Anmeldelsen gik ind klokken 16:36, og i første omgang oplyste Forsvarets Operationscenter, at en mand havde set en livløs kvinde i vandet. Men kort før klokken 19 fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi, at man har indstillet søgningen efter badegæsten, fordi man formoder, at vedkommende selv er kommet tilbage på land.

Det var ifølge Erik Lindholdt, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, en tysk badegæst, som observerede en anden badegæst, formentlig en kvinde iført rød badehætte, som han vurderede til at være i knibe. Enten var hun væltet eller taget af bølgen.

- Han svømmede ud for at prøve at hjælpe hende, men strømmen var så stærk, at det kunne han ikke, så han svømmede tilbage igen. Da han kom ind, kunne han ikke se hende længere. Derfor ringende man 112, siger vagtchefen.

Derefter satte Forsvarets Operationscenter den helt store redningsaktion i gang med fire både, to biler og en redningshelikopter.

- Vi leder med alt, hvad vi kan. Det er et ret begrænset område, vi har en ret nøjagtig position, og vi har en udmærket beskrivelse af kvinden. Så det er lidt mærkværdigt, at vi ikke har fundet hende, sagde vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter, Klaus T. Rasmussen, klokken 18:25.

Men cirka to timer efter anmeldelsen valgte altså man at stoppe søgningen efter kvinden.

- Vi har haft helikopter ude for at gennemsøge området flere gange. De har ikke fundet hende, og de har finkæmmet hele området. Vi har ikke fundet noget på stranden, som en badegæst skulle have efterladt. Og vi har heller ikke fået andre henvendelser. Så vores formodning er, at pågældende selv er kommet ind på land, og eftersøgningen er indstillet nu, siger Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi klokken 19.

Dog vil politiet meget gerne høre fra borgere, hvis nogen ved mere om sagen.

- Hvis man genkender situationen og ved, hvordan den er sluttet, må man gerne ringe ind på 114, så vi kan være helt sikre, siger vagtchefen.