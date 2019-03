66 år gammel, landskendt musiker med egen Mariehave, eget musikgalleri, eget naboband og initiativtager til Mariefestival påtager sig endnu mere. Fordi han elsker livet.

Ansager: Lørdag aften ved åbningskoncerten på Ansager Musikhotel er musikerne bag den 20 år gamle LP Absolut Ansager samlet igen. Helt i tråd med Helge Engelbrechts livsindstilling. For godtnok har han sit band og turnerer rundt, godt nok er musikken hans et og alt, for ikke at tale om Rie og parrets fem børn - men alligevel, Ansager har sin helt egen stjerne i Helges univers: - Jeg føler mig forpligtet på det her. Byen kan ikke undvære sit hotel, siger han. Men hvordan orker du? - Jeg elsker mit liv og de ting, vi har gang i. Jeg synes, jeg har masser af kræfter, og så er det heller ikke værre. Det ser ud af en hel masse, men til gengæld er der andre ting, jeg får gjort alt for lidt. Jeg får læst alt for få bøger, set alt for få film og hørt alt for lidt musik. Jeg får også lavet for lidt musik, fordi det er nu, vi skal gøre det her.

Helge og Ansager Ansager Musikhotel er nu forpagtet af Helge Engelbrecht, igennem sit Musikgalleri.Musikhotellet holder åbningsfest over tre dage denne weekend. Søndag med Ansagers nye drengekor og frokostbuffet.



Sammen med Musikhotellet vil Helge Engelbrecht drive Vingården, indrettet i byens tidligere andelskasse, som er nabobygning.



Vingården er endnu ikke klar til åbning. Planen er at der skal være vin, tapas og musik - og åbningstiderne skal følge hotellets.



Helge Engelbrecht, der er musiker og turnerer med sit band "Neighbours" driver også Mariehaven, hvor de årlige, tv-transmitterede "Sommersang i Mariehaven" finder sted, han har Musikgalleriet, til mere intime arrangementer og han står bag Ansagers musikfestival, Mariefestivalen.



Der er 1.298 indbyggere i Ansager by. Men byen har ud over de nævnte kulturinstitutioner også Inge Thisteds "Smagsgalleriet", landskendt for sin whisky- og romsamling, og med månedlige smagsarrangementer; byen har sin Hjørnekro, og endnu en entreprenant mad- og kulturpersonlighed i Allan Jensen, der driver Allans Diner og endnu et musik og kultursted i byen, nemlig Møllen.

Foto: Chresten Bergh Mie Engelbrecht Lund er en af Helge Engelbrechts niecer, og hun skal drive musikhotellet. I baggrunden Flemming Marquardt, Helges ældste søn Janus gode kammerat, der er nyansat i driften af Musikgalleriet. Foto: Chresten Bergh

Meget mere vild Helge Engelbrecht kan, med sin ældste søn Janus ord, bare ikke lade være. Han elsker at sætte gang i ting. - Det kan jeg genkende i mig selv. Og så ikke, for han er meget mere vild, siger Janus Engelbrecht. Han er 45 og en af de tre nye, Helge Engelbrecht har ansat til at føre tingene ud i livet. Janus Engelbrecht, der også er musiker og spiller med på Absolut Ansager, er uddannet grafiker og har tidligere arbejdet for sin far, men denne gang er det med noget helt nyt. Han skal stå for "Vingården", en musik, vin og tapas-bar, som er under indretning i byens tidligere andelskassebygning. - Det var Helges idé med Vingården, men det var min søster Julie, der syntes, jeg skulle stå for æstetikken på stedet - og så forelskede jeg mig i det, siger han. Når Vingården er klar til åbning bliver åbningstiden torsdag-fredag-lørdag, lige som på hotellet. Og i løbet af få år håber han, at han langsomt kan få sin datter på 14 år med. - Det, der binder det hele sammen, er jo familieskabet. Det er fantastisk at få ting op at stå sammen med sin far og sin familie, siger han.

Foto: Chresten Bergh Janus Engelbrecht, Helges ældste søn, skal stå for Vingården, byens nye vin, tapas og musikbar, der dog ikke er klar til åbning endnu. Foto: Chresten Bergh

Kusine Mie på hotellet Ny daglig leder af musikhotellet bliver Janus kusine, Mie Engelbrecht Lund. Hun er datter af Tove Engelbrecht, der efter mange år med jydepotter lidt uden for byen har købt sin brors nabohus, og selvfølgelig også er med i køkkenet ved åbningsfesten. - Helge ringede i uge fem, og i samme uge sagde jeg op som kommunal dagplejer i Billund Kommune, så jeg kunne begynde her første marts, siger Mie Engelbrecht Lund, 42 år. Hun er udlært tjener og havde mange år i branchen, inden hun som mor til tre valgte jobbet som dagplejer, for at få familielivet til at gå op. - Men det her er en livsstil. Der er fuld knald på, ikke én dag er ens, jeg elsker at give service og opleve, at folk bliver glade. Det er så fedt, siger hun. Til at stå for Musikgalleriet, nu Helge Engelbrecht skal svæve over endnu flere ting, har han ansat Flemming Marquardt, som er 47 år og bedste ven og i bandet "Loose connections" med Janus. For ikke at glemme alle de frivillige, der i virkeligheden kitter alle ender sammen.

Foto: Chresten Bergh Kaj Aage Jensen, politisk aktiv, initiativtager til køb af byens hotel for 15 år siden og en af de meget aktive frivillige her og i Mariehaven. Her med sin hustru Vivian Gosch, der også er formand for byens menighedsråd. Foto: Chresten Bergh

Og hundredvis af frivillige Alene i Mariehaven er der omkring 130 frivillige, og en stor del af dem er nu også blevet frivillige på hotellet. Som Kaj Aage Jensen, 71 år, der har været over alle gulvtæpperne med støvsugeren, inden gæsterne væltede ind. Han skal smøre snitter, når der er mindesamvær efter begravelser på hotellet. - Alle os, der er frivillige, er gode venner. Det er da skide fedt, siger han. Han har siddet i byrådet i den gamle Ølgod Kommune i tre perioder, han stillede op til byrådet i Varde ved seneste valg, og han var med til at stifte den nye lokalliste. Han var formand for Ansager Erhvervsinvest, da foreningen for 15 år siden besluttede at købe hotellet. Dengang gik der først en del år med at skaffe penge, renovere og modernisere - og senest har hotellet lidt under kraftigg udskiftning af en stribe forpagtere. Altså lige til nu. For nu har Helge Engelbrecht fast i tømmerne, og med ham er der en hel kultur, en hel familie og hundredvis af frivillige hænder, der er med til at bære.