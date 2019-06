Varde: Om det er en stime af held eller rendyrket talent, spillerne i Varde Golfklub er inde i for tiden, melder historien ikke noget om.

Men i sidste uge var der hole in one til hele to mand. Det var Jørgen Christiansen på hul ti onsdag 29. maj, og dagen efter var det Freddy Pedersen, det lykkedes for på hul seks.

Det skriver Varde Golfklub i en pressemeddelelse. /cak