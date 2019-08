Heidi åbner et hjerterum på Håndværkervej

Varde: Lige siden Heidi blev uddannet lærer, har hendes hjerte banket for børn og unge, der har det lidt sværere i livet end de fleste.

Det er disse erfaringer sammen med en buket af uddannelser og ikke mindst vejledning af hundredvis af unge mennesker, der danner baggrund klinik Hjerterum som Heidi Højberg Larsen har åbnet på Håndværkervej Varde.

- Der er mange sten, de unge kan snuble over på deres vej. Vi skal ikke flytte stenene for dem, men derimod støtte dem i at håndtere de udfordringer, de møder og hjælpe dem til en tro på egne evner, fortæller Heidi med en energi, der giver positiv resonans i lokalet med de gule stole, hvor hun også tilbyder forskellige holdaktiviteter.

I 1997 var Heidi med til at etablere specialafdelingen på Outrup skole for børn med særlige behov, senere blev hun UU-vejleder og Ungementor, men nu er hun blevet selvstændig og har etableret et nyt Hjerterum.