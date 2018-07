Hede rytmer og skybrud: Nu er Open Air for alvor en succes

- Sidste år havde vi udsolgt med 4500 billetter og i år igen med 5000, siger Torben Lehman, formand for foreningen bag, der allerede sidste år kunne konstatere et overskud til fonden bag Open Air. Det bliver større i år.

Varde: Med et forrygende salg i hedebølgen fredag og lørdag frem til eftermiddag, da kraftig regn og torden satte ind, er Open Air i Varde atter en kæmpe succes. Et skybrud aflyste dog en koncert med Pretty Maids lørdag eftermiddag, men det blev forsøgt at køre videre med et forsinket program.

Der var for første gang 5000 med partoutarmbånd. Derudover er cirka 800 hjælpere - både Open Airs egne og nogle fra foreingenr Sidste år var 4500, og da var udsolgt. Open Air er nu udvidet i deltagertal. De to år før var der ikke udsolgt. Der kan ikke betales med kontanter, og deltagere uden dankort eller MobilePay kunne tanke et kort op med penge. Det var der formentlig under 500, der benyttede. Det sparer mange regnestykker for de frivillige i boderne, at der ikke er kontanter længere

Foreninger tjener godt på Open Air

Blandt hjælperne er foreninger, der får penge til klubkassen for at hjælpe Open Air. For eksempel Team Vest i Oksbøl, Billum og Janderup. Open Air har også selv hyret frivillige ind.

Marianne Kobbelgaard står ved indgangen og tjekker armbånd.

- Jeg med for at støtte Team Vest, fortæller Marianne, der altså arbejder for den forening.

Frivillige fra Team Vest hjælper også til med at nedtage Open Air og støtter på den måde håndbolden vest for Varde

Andre foreninger tjente mere direkte penge. For eksempel Ansager IF. Formand for foreningen, Birgitte Jakobsen, solgte sammen med andre frivillige pølser på en stand, som foreningen har lejet Der var måske mindre efterspørgsel på pølserne under hedebølgen, men Ansager IF regner med et godt overskud alligevel.