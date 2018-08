Nordenskov: Der var mandag et dagindbrud i en landejendom på Hostrupvej ved Nordenskov. Det foregik via et vindue med hasperne i yderste position. Der forsvandt 700 kroner i kontanter fra landejendommen.

Selv om vinduet stod i yderste position, burde det ikke skabe problemer med forsikring. Politiet har på døgnrapporten noteret indbrud. I politisprog bruges ordet tyveri, hvis en tyv kommer ind via en åben dør eller et åbent vindue, og det kan give problemer med indboforsikringen.