Harmonikaerne er med på Mariefestival

Grandfætre og Engelbrecht

De fire er kommet til festivalen for at opleve liv og glade dage. Programmet er på bordet sammen med øl, appelsinvand og chips, men de har ikke fået det tjekket endnu. Højdepunkterne fra tidligere festivaler er The Grandfætters - et band i Tørfisk-stil fra Thyborøn - og Helge Engelbrecht, så dem skal de nok høre igen. Og så har de besluttet sig for at prøve at danse folkedans.

Ellers skal de bare nyde weekenden på ægte campingmanér.

- Det er stemningen, der er så god, siger Tenna Nielsen.

De laver selv maden, og denne torsdag aften står menuen på gammeldags kylling med agurkesalat. Først skal kartoflerne lige skrælles.

Og så skal de sorte skyer i horisonten også lige nærstuderes. Det stod ikke i programmet, at det skulle blive regnvejr, griner de.