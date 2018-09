Hans Vestager fortæller og læser højt

Ølgod: Torsdag 4. oktober mellem kl. 15 og 16.45 er der højtlæsning i Kulturhuset i Ølgod. Det er Hans Vestager, der i mødelokale 2 læser højt og fortæller om biografien "Det ensomme hjerte: fortællingen om en musikalsk soldats utrolige odyssé gennem 2. verdenskrig og hans drøm om at blive dansker" skrevet af Tom Buk-Swienty.

Det er en beretning om den unge tysker Hans Horns opvækst og den gradvise ændring af Tyskland, om nazificeringen, krigen og den uundgåelige indkaldelse til Wehrmacht og om hans oplevelser under anden verdenskrig. Også om hans tid i Danmark efter krigen.

Alle er velkomne. Biblioteket giver en kop kaffe. Men man skal selv tage kage med. Der kræves ikke forberedelse for at deltage, og det er heller ikke nødvendigt at tilmelde sig.