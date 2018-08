Hans Tosti bliver direktør for Nicehair

Har en Master i Cross Media Communication fra Københavns Universitet fra 2015.Har blandt andet arbejdet hos Dansk Supermarked og Ecco og har sit eget firma, Tostify. Fra 2006 til 2014 arbejdede han for Tina Dickow som digitalt sidekick og fancommunity manager. Er gift med Mette Tosti. De har to piger. Kilde: hanstosti.dk samt facebook

En medievirksomhed

- Nicehair er i virkeligheden en medievirksomhed, som sælger beauty-produkter, og det er en fantastisk platform at stå på i fremtidens e-handel. De er eminent dygtige til at brande sig og markedsføre deres indhold og produkter på både YouTube, Facebook og Instagram helt i øjenhøjde med kunderne. Jeg glæder mig til at tage udfordringen op og bidrage til, at virksomheden kan fortsætte sin udvikling og vækst samtidig med, at entreprenørånden i videst mulige omfang forbliver i organisationen, udtaler Hans Tosti i en pressemeddelelse.