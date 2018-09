Varde/Ølgod: Kan et parforhold komme til at rumme for mange sure sokker og for lidt sexet undertøj?

- Det bliver svært med det sexede undertøj, hvis alt går op i skænderi om bagateller.

Hanne Christensen, 57 år, Ølgod, tog for to år siden en uddannelse som parterapeut. Hun er i forvejen uddannet lærer og psykoterapeut og har siden nytår arbejdet på fuld tid i sit eget firma, som holder til i Power Tower i Varde.

Parterapi kommer ofte først på tale, når den ene part er på vej ud af et forhold og måske oven i købet har fundet en anden. Så kan det jo være svært at finde tilbage til hinanden, og der må for eksempel kvalificeret hjælp til. Nu vil Hanne forsøge at trimme de parforhold, som ikke er kommet så langt ud, men hvor hverdagen er ved at gå op i trivialiteter. Hun udbyder et forløb over seks hverdagsaftener i Varde. Her kan par guides til at føre nogle vigtige samtaler med hinanden via oplæg og filmklip - blandt andet. Samtalerne foregår uden for de øvrige pars rækkevidde.

- Workshoppen er gennemprøvet i større byer. Det er efter et canadisk koncept, siger Hanne Christensen, der ikke kun er uddannet coach på forløbet - hun bruger også sine egne erfaringer.

- Min mand Bent og jeg har selv været igennem workshoppen, siger Hanne Christensen.

Hun og Bent Christensen har et forhold, som også er prøvet, fordi Bent blev ramt af Parkinsons syge for et par år siden, men dog ikke værre, end at han stadig passer et fuldtidsjob. Det kan være vigtigt for et par at få hjælp, hvis en ægtefælle får en kronisk sygdom. For det vigtigste er, at man er i kontakt med hinanden og kan få forklaret om livet, når det ændrer sig, vurderer Hanne.