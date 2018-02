Hanne opgiver at føre sit værtshus videre: Kropar kunne ikke sælge

Kroparret kunne ikke finde en køber, der kunne blive godkendt i banken. Det her bliver et stort savn i Ansager, siger gæsterne.

- Men de har ikke kunnet skaffe finansiering, siger Hanne Rasmussen, der vurderer, at manglende långivning er et generelt problem i værtshusbranchen.

- Jeg glæder mig til sommer. Så skal jeg for første gang i 11 år have to ugers ferie i træk, siger Hanne Rasmussen.

Ansager: Det er kræver ressourcer at drive et værtshus som Hjørnekroen i Ansager. Også nok for mange ressourcer, siger Hanne Rasmussen, der ejer selskabet Hjørnekroen ApS. Det er nu offentliggjort, at Hjørnekroen lukker, der er sidste åbningsdag lørdag.

Jeg glæder mig til sommer. Så skal jeg for første gang i 11 år have to ugers ferie i træk.

- Selskabet Hjørnekroen ApS ejer bygningen, og der er en lejlighed oven på. Vi bor selv et andet sted. Foreløbig har jeg ingen planer for, hvad der skal ske med bygningen, siger Hanne Rasmussen, der er 56 år.

Hjalp med min mands død

Gæsterne kommer også til at savne stedet. Torsdag tog Hanne Rasmussen selv vagten for at snakke med gæsterne, som skulle fordøje nyheden om lukningen.

Jytte Kristensen, 60 år, får en drink med sin ven, Kaj Nielsen, 67 år.

- Jeg begyndte at komme her i forbindelse med min mands død for et par år siden. Jeg fik virkelig god hjælp her, siger Jytte Kristensen om at komme igennem den svære tid.

Hun har truffet Kaj Nielsen på Hjørnekroen.

- Før min mands død kom jeg her ikke, siger Jytte Kristensen.

En anden fast gæst er Trine Elbæk på 39 år, der arbejder på en rideskole. Hun kommer ind for at snakke med Hanne om lukningen.

- Vi kommer virkelig til at mangle et samlingssted her i Ansager. Jeg kommer ofte forbi efter arbejde. Jeg har også i sin tid serveret her, siger Trine Elbæk, som er meget ærgerlig over, at det ikke lykkedes at føre Hjørnekroen videre efter Hanne og Bjarnes exit.