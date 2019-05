Handlen om Hjertecenter Varde vakler: Det er træls for både kommunen og sælger

Varde: Ejendomsmægler Kim Damsgaard fra Nybolig Erhverv i Esbjerg har kun ventet på, at Varde Kommune ville nikke endeligt ja til at købe Hjertecenter Varde for 16,5 millioner kroner. Et røverkøb taget i betragtning af selve byggeprisen på cirka 90 millioner kroner. Derudover kom indretningen.

Nu er risikoen for, at handlen falder til jorden, meget stor, da Varde Kommune ikke har fået det ønskede beløb i statsstøtte til købet af Hjertecenter Varde, der skulle ombygges til et sundhedshus.

Varde Kommune havde søgt om 40 millioner kroner, men har kun fået tildelt 11,3 millioner kroner af puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i Danmark. Den samlede puljen er på 800 kroner.

- Det vil da være træls for både Varde Kommune og sælgeren, siger Kim Damsgaard,

Især taget i betragtning, at Varde Kommune kan købe Hjertecenter Varde til en meget favorabel pris.

- Jeg formoder, at politikerne tænker sig om, inden de siger nej. Der er jo ingen, der siger, at de skal bygge det hele om med det samme. Men det er en politisk beslutning, og så må jeg på banen igen, siger Kim Damsgaard.