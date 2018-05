Handelsskolen ved åen halter videre på vej mod et salg

Varde: Vejen mod et nyt og meget attraktivt å-kvarter i Varde midtby er blevet kortere for en gruppe private med rådgivende ingeniør Flemming Davidsen i spidsen. Gruppen ønsker at købe den gamle Varde Handelsskole på Slotsgade, som har stået tom i par år.

Det er aftalt med bestyrelsen for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, at gruppen af private kan købe handelsskolen for 16 millioner kroner. Men i første omgang har der været usikkerhed, om handelsskolen skal betale moms af beløbet. I så affald er prisen 20 millioner kroner, hvilket de private købere ikke vil betale. Men Skatterådet har i en afgørelses afgjort, at Varde Handelsskole og Handelsgymnasium ikke skal betale moms af salget.

- Den er ikke solgt, men vi foretager hele tiden forhandlinger, siger Per Bovién Christensen, der er formand for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium.

Han fortæller samtidigt, at bestyrelsen fra tid til anden kontaktes af interesserede købere.

- Det er dejligt at mærke, at der er interesse. Så det er ikke en nervøs formand, du taler med. Vi er ikke i panik, siger Per Bovién Christensen.