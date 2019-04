Handelslivet opruster sig til nye opgravninger

Varde: De mange fremmødte butiksejere kunne ånde lettede op. Opgravningerne af midtbyen kommer ikke til at gå ud over parkeringspladserne. Næsten ikke...

- Af brandsikkerhedsmæssige årsager bliver vi måske nødt til at spærre to-tre p-pladser i korte perioder, men det er niveauet, forklarede Flemming van Ralen fra Din Forsyning.

Han er sammen med Marlene Plet fra Varde Kommune tovholder og ansvarlig for opgravningsarbejdet i Varde midtby.

Nu begynder anden etape af opgravningsarbejdet i Varde midtby. Snart vil Torvet, Kræmmergade og Vestergade ændre udtryk. Byens butikker, Varde Handel, Varde Kommune, Din Forsyning samt håndværkere fra Svend B. Thomsen vil gøre deres ypperste for at alle kommer godt igennem perioden, der forventes afsluttet med udgangen af november. Det var konklusionen af det fyraftensmøde, der torsdag aften blev afviklet for butikkerne i de berørte områder.