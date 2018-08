Handelslivet i Outrup: Vi har ingen ekstra indtjening på Speedwayglade gæster

Torben Knudsen uddeler Dagli' Brugsen i Outrup: - Vi havde et par enkelte speedway-kunder i løbet af lørdag eftermiddag, men ellers mærker vi ikke noget til en øget omsætning. Vi er glade for, at vi har vores speedwaybane i Outrup, men det påvirker ikke handlen for gæsterne kører direkte ud til banen. Det gælder både, når der er almindelige stævner, men også når der er DM og VM. Arkivfoto: Morten Nielsen