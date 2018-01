Han vil være strikningens Mads Skjern: Der kan også være snobberi blandt strikkeentusiaster

Du vidste det måske ikke, men tonen kan være giftig blandt strikkeentusiaster. Mød manden, som vil have alle med.

- Jeg vil gerne give de mennesker, der vil i gang med at strikke, en god oplevelse. Alle skal kunne være med, både når det gælder pris og sværhedsniveau. Jeg vil gerne være lige som Mads Skjern i Matador og sælge til alle, siger Lasse Uno Hollen, som har haft gode tider i forbindelse med at sælge garn i både Nordenskov og i Varde.

Lasse Uno Hollen, 37 år, står bag strikkebutikken La Uno Design, som han etablerede i 2014 i sin hjemby Nordenskov. Han har siden flyttet sin forretning til Kræmmerpassagen i Varde i et lille år, inden han i oktober flyttede til Torvegade i de lokaler, som tidligere husede en blomsterbutik, der brændte.

Varde: For mange er det måske en ukendt verden, men der kan være masser af prestige i at strikke med rigtig dyre garn og med de hippe mønstre. Det er næppe alle, der føler sig lige velkomne, hvis de tager til en strikkefestival eller lignende.

Lasse Uno Hollen er uddannet inden for tekstil.Det er han på uddannelsen tekstil, fag og formidling, som tidligere lå i Skals ved Viborg. I dag ligger den på uddannelsesinstitutionen Teko i Herning.

Kundekreds bakkede op ved dødsfald

Men han mener, at der kan være meget snobberi blandt strikkeentusiaster, og det kan afholde nogle fra at komme i gang. Men ligesom i Skjerns Magasin i Korsbæk, så vil Lasse Uno Hollen have alle kunder ind i varmen.

Én af måderne, som Lasse Uno Hollen knytter sine kunder til sig, er ved at holde kreative cafeer. Hver anden uge er der to sådanne arrangementer i butikken i Torvegade. Her kommer nye mennesker, men også trofaste kunder, som kommer igen og igen.

- Jeg lægger vægt på, at man opfører sig ordentligt til kreativ café, siger Lasse Uno Hollen om at undgå en giftig tone, som kendes fra andre sådanne arrangementer.

Men kundekredsen er da også trofast.

- Min far, Viggo Jensen, døde i sidste uge i en alder af 79 år. Der var straks kunder, som sprang til og passede butikken i de dage, jeg var væk - blandt andet til bisættelse, siger Lasse Uno Hollen.

Selv om forretningen er flyttet, så bor Lasse Uno Hollen stadig i Nordenskov med sin mand Jimmy Hollen Uno.

Det var da Lasse Uno Hollen var omkring 20 år, at han for alvor begyndte at strikke, og han har blandt andet brugt strikkepindene som terapi, når der har været mørke i hans tilværelse.