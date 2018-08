Han var selv direktør for en af filialerne: Andelskassen svigter lokalsamfundet

Hans Ole Villadsen har selv en fortid i Andelskassen og forstår ikke, at der lægger gebyrer på meget små foreninger. Foto: Morten Nielsen

Da Hans Ole Villadsen var ansat i Andelskassen, var det en dyd at støtte det lokale foreningsliv. Nu synes han, at Danske Andelskassers Bank med rødder i andelsbevægelsen gør det modsatte. Små foreninger skal nemlig betale et gebyr, som kan tvinge dem væk.

Varde Kommune: Hans Ole Villadsen fra Alslev erindrer, at der var tætte bånd mellem andelsbevægelse og det lokale foreningsliv, da han var filialdirektør i Øse Andelskasses afdeling i Varde. Det var han fra 1994 til 2004. Det betød noget, at andelskassen bakkede op om foreningerne. Men som formand for Arkivsamvirket for Varde Kommune, vurderer Hans Ole Villadsen, at Danske Andelskassers Bank er ved at kappe disse bånd til de lokale samfund. I de mellemliggende år er Andelskassen nemlig blevet til en bank. - Lokalarkivernes konti bliver belagt med et gebyr på 1200 kroner om året, hvis de har deres penge i Andelskassen, siger Hans Ole Villadsen. Det er ikke de eneste små foreninger, som rammes. Hans Ole Villadsen har fået en tilsvarende henvendelse som kasserer for den lokale afdeling af Luftværns Artilleriforeningen, Varde. Luftværns Artilleriforeningen får 2000 kroner ind om året i kontingenter og har en formue på 11.000 kroner. - Vi kan jo ikke betale et gebyr 1200 kroner, siger Hans Ole Villadsen.

Andelsbevægelsen stod stærkt her Den første andelskasse blev grundlagt i 1915. Den lå i Outrup. På Varde-egnen stod andelsbevægelsen stærkt, og de fleste landsbyer havde på et tidspunkt egen andelskasse.



Siden 2011 har de tidligere andelskasser været under Danske Andelskassers Bank, som dog stadig markedsfører sig som Andelskassen.



Men reelt er der tale om et aktieselskab - altså en ganske almindelig bank, som dog har rødder i andelsbevægelsen.

Flyt bank - Jeg har henvendt mig til Andelskassen og fået et svar, som kun kan tolkes derhen, at man ønsker, at jeg flytter kontoen til det pengeinstitut, hvor jeg har selv er kunde nu. De små arkiver har en tilsvarende lille økonomi, og et gebyr på 1200 kroner er også ude af proportioner for dem, siger Hans Ole Villadsen. Der er 18 lokalarkiver i Varde Kommune, og mange af disse er kunder i Danske Andelskassers Bank. Han forstår ikke Andelskassens politik på området. - De små foreningskonti koster dem ikke noget, når de alligevel har systemerne oppe at køre. Andelskassen risikerer blot at miste opbakning i lokalsamfundene, hvis man reelt smider små foreninger ud, siger Hans Ole Villadsen.