Han var der selv: Den hærdede soldat Morten roser værnepligtige, der kæmpede i sø

Øjenvidne fortæller om soldater, som kæmpede forbilledligt. Der bliver formentlig en militaryrute under Vrøgum Løbet om et år, men ruten ændres og der opstilles guider ved søen.

Oksbøl: - De værnepligtige ville jeg gerne have i min deling.

Oversergent Morten Becker på 49 år har tidligere været i meget stressede begivenheder - blandt andet som udsendt i Afghanistan. Men situationen lørdag, da en deling soldater, cirka 35 værnepligtige, forsøgte at krydse Præstesøen ved Oksbøl på et for dybt sted, satte også spor i den hærdede militærmand.

På et møde i Oksøllejren mandag blev den dramatiske situation vendt med løbsarrangør Bente Staal og hendes mand Kim Staal. Enden på mødet blev, at der med stor sandsynlighed bliver et militaryløb til næste år, men at der næppe kommer soldater i den samme situation ved det kommende løb på grund af andre forholdsregler.