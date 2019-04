Varde: En 23-årig mand fra Esbjerg stjal hele 18 styk film med "Badehotellet" eller forsøgte i hvert fald på det. Han forsøgte også at få seks film med "Game of Thrones" og én med "Ringenes Herre" med ud fra Føtex i Varde uden at betale.

Han blev mandag klokken 14.00 sigtet for butikstyveri.