Han står bag sommerspil samt Folk og Kultur: Guldbrudepar har sat sig store kulturelle spor

Janderup: Inge Birgit og Thomas Knudsen, Højen 8, Janderup, har torsdag 9. august guldbryllup.

Ægteparret har boet på Højen siden 1972 og har sat store kulturelle spor både i Janderup og i Varde, fortæller Gregers Grau på naboernes vegne.

Inge Birgit og Thomas har været stærkt engageret i 7-Kanten, hvor Thomas er æresmedlem, og han kan ikke roses nok for opstarten af Varde Sommerspil, hvilket var medvirkende til, at han blev Årets Vardenser i 1994. Inge Birgit har haft mange store opgaver i 7-kanten som instruktør, i repertoireudvalget og også på scenen. Udover 7-kanten har Inge Birgit været i menighedsrådet og i Andelskassens bestyrelse. Thomas var i en periode medlem af Varde byråd og en tid formand for Janderup Sogneforening. Ligeledes fik han også startet den arbejdende udstilling "Folk og Kultur" i Janderup, som år efter år og igen i år var en bragende succes, nu under ledelse af Erik Dyhr Thomsen.