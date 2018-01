Han reddede butikken: Vestjysk cykelforretning er genopstået efter konkurs

Jesper Fjord er cykelentusiast og har nu investeret i butikken Varde Cykelcenter - Bikein. Det er en etableret forretning, som nu fortsætter trods et økonomisk hårdt 2017.

Varde: - Det kan godt være, at du ikke kan huske mig. Men jeg er ham den lille rødhårede cykelmotionist, som ofte handler i Bikein. Jesper Fjord, 42 år, og cykelentusiast fra Varde greb telefonen, da han på et hotelværelse i Pamplona i Nordspanien på nettet kunne erfare, at butikken cykelbutikken Bikein i hjembyen holdt ophørsudsalg. Han ringede til Carsten Lauridsen, Carstens MC, der som medejer af Bikein igennem efteråret forgæves havde forsøgt at redde den konkurstruede butik. Den telefonsamtale førte til, at butikken er genopstået og er klar til at sælge cykler til Varde og omegn. Butikken er genopstået under navnet Varde Cykelcenter - Bikein. Det tidligere selskab bag butikken gik konkurs. Carsten Lauridsen købte konkursboet. Det er nu et nyetableret selskab, som ejer Varde Cykelcenter - Bikein. - Jeg ejer 70 procent og Carsten Lauridsen de sidste 30 procent, siger Jesper Fjord, som også havde personlige grunde til at investere et ikke offentligt beløb i cykelbranchen. - Jeg var ansat i Siemens Windpower i Brande, som har skåret ned, og jeg kunne få en aftale om fratrædelse, siger Jesper Fjord. Han er uddannet mekaniker og har i mange år arbejdet i Mærsk Olie og Gas, inden han kom til Siemens.

Cykler i alle prisklasser Jesper Fjord er cykelentusiast, og han dyrker både landevejscykling, triatlon og mountainbike. I maj gifter han sig med Chiin-Hooi Tan, som er kendt for at dyrke triatlon på et højt niveau i klubben Multiatleterne. Parret bor i Varde. - Men vi sælger cykler i alle prisklasser. Vi fylder ikke butikken med dyre cykler, siger Jesper Fjord. Der er dog også dyre modeller i mærkerne Cannondale, Ghost og Kuota for entusiasterne i den nye Bikein. Butikken ligger som fortsat i samme bygning som Carstens MC i den sydlige udkant af Varde. Som mekaniker fortsætter Dennis Vinkel Helm-Petersen, som også var ansat i det tidligere selskab bag Bikein. - Jeg har ikke nået at gå arbejdsløs, jeg arbejdede som mekaniker i Carstens MC, mens butikken var lukket, siger Dennis Vinkel Helm-Petersen. Butikken har også ansat Sonny Hansen fra Varde, der både skal sælge og reparere cykler. Det er også planen, at Jesper Fjord arbejder med, når det kommer til reparationer. - Nu håber vi på godt vejr i 2018, siger Jesper Fjord. Det var blandt andet en dårlig sommer i 2017, som var hård ved økonomien i Bikein.