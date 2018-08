I årevis har den tidligere politiker Poul Rosendahl på vegne af Agerbæk forsøgt at fjerne en rusten jernbane. Der kører ingen tog, men der mangler en tilladelse til at lade sporene forsvinde, og der sker intet, siger han. Men måske er der et lyspunkt nu.

Det er planen at lave en natursti langs jernbanen, men det kræver ikke så meget jord, som der i dag bruges til banelegemenet. Det kan derfor være, at Agerbæk får råderet over noget jord i byen, og at lodsejerne på landet får noget af den overskydende jord, der ikke skal bruges.

- Banestyrelsen skal have nogle detaljer for at splitte jorden op i forhold til lodsejerne langs banen. Det drejer sig om, hvad der er byzone, og hvad der er landzone. Jeg synes, at Varde Kommune arbejder meget langsomt, når det gælder at få de oplysninger frem, siger Poul Rosendahl.

Den tidligere kommunalpolitiker Poul Rosendahl har været i spidsen for at få fjernet jernbanen som repræsentant for organisationer i Agerbæk. Andre lokalsamfund i Esbjerg, Vejen, Billund og altså Varde kommuner har også sådanne grupper, der ønsker banen fjernet, og de har egentlig slået fælles front. Men planerne for at fjerne banen er løbet ind i bureaukrati.

Agerbæk: Sidste godstog kørte mellem Grindsted og Bramming i maj 2012. Siden har jernbanen været et uskønt syn af ukrudt og rust, og så deler den en række byer op i to. For eksempel Agerbæk. Skinnerne fremstår i dag som noget, der kun er egnet for et spøgelsestog.

Måske er der lyspunkt

Formanden for teknik og miljø i Varde Kommune, Preben Friis-Hauge (V), oplyser, at han står uforstående over for, at Banestyrelsen skulle mangle oplysninger i forbindelse med overdragelse af jernbanen. I november var der et møde, som kommunen anså for afsluttende. Men der er ikke sket noget siden, erkender Preben Friis-Hauge.

- Vi har rykket Banestyrelsen adskillige gange og spurgt, om der mangler oplysninger. I juni har Varde Kommune fået svar fra Banedanmark, hvor styrelsen beklager ikke at være vendt tilbage før. Her fremgår det, at Banestyrelsen er ved at forberede et aktstykke om overdragelse af banen. Altså intet om at Banedanmark har brug for oplysninger fra kommunerne, siger Preben Friis-Hauge.

Men efter Poul Rosendahls kritik har Varde Kommune endnu engang taget kontakt til Banestyrelsen, om der er noget, den kan gøre.