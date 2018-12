Han bruger en uge på at sætte julelys op - det synes han ikke rigtig er noget

- Jeg ville gerne have været elektriker, men jeg havde så meget fravær i skolen på grund af sygdom, at jeg ikke kunne læse, skrive og regne godt nok til uddannelsen.

Alslev: Til næste år drømmer Jonas Nielsen på Marsvej i Alslev om at forstærke taget på carporten. Så skal der stå en rigtig grønlandsk kane og - hvis det bliver helt vildt: et par rensdyr, der kan bevæge sig og ånde damp.

I år inviterede familien Nielsen for første gang alle naboer på Marsvej til æbleskiver, gløgg og kakao i forbindelse med, at julelysene blev tændt.Det skal være en årlig tradition. Familien vil ikke melde en præcis dato ud, men det bliver omkring 1. december, bare ikke samme dag som byen tænder sit juletræ.

Det er da ingenting

Han synes ikke selv, at lyskæderne og julefigurerne i haven er noget at skrive om.

Bare fordi han bruger en uge på at sætte det hele op, hvor han vel at mærke arbejder fra morgen til sen aften.

- Vi håber, det bliver snevejr, så man ikke kan se ledningerne, siger Channe.

Ledningerne er synlige, når der er lyst. Men kun til januar, for familien Nielsen piller alt ned igen. Ikke en eneste lyskæde får lov at hænge sommeren over for nemheds skyld. Heller ikke dem, der løber langs tagrygningen. Til gengæld har Jonas Nielsen købt en special-stige til dén opgave.