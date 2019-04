Den oprindelige plan for Alslevs nye hal blev afvist af byrådet, fordi den var for dyr. Det fik halinspektør Leif Hansen til at gå hjem og tegne den skitse, der nu er blevet brugt til en renovering af den gamle hal.

Alslev: Leif Hansen lever og ånder for hallen i Alslev, hvor han har været halinspektør i 36 år. Derfor var det også en stor dag, da den nyrenoverede hal åbnede den 2. januar, efter at have været lukket i otte måneder. - Det var kæmpestort. Vi har virkelig fået en fantastisk flot hal her i Alslev, som jeg synes vi kan og skal være stolte af, siger Leif Hansen.

Foto: Chresten Bergh Flot lys og flotte farver i hallen. Foto: Chresten Bergh

Tegnede selv skitse Den oprindelige plan fra Alslev Sport og Kultur var at rive den gamle hal ned og bygge en helt ny. Planen blev dog vurderet for dyr af byrådet, der afviste den til knap 40 millioner kroner. Men efter flere års forhandlinger mellem Alslevhallens bestyrelse og Varde Kommune, tog Leif Hansen en afgørende beslutning. - Jeg gik hjem og tegnede en skitse til en renovering af hallen, som endte med at blive godkendt, siger Leif Hansen med stolthed i stemmen. De samlede omkostninger for renoveringen endte på 8,1 millioner kroner, hvoraf fem millioner kroner kom fra Varde Kommunes renoveringspulje og én million kroner fra IFV. Renoveringen havde dog stadig ikke været mulig uden de indsamlede penge fra byens borgere og fonde, samt en halv million kroner fra Alslev Kultur og Sport. En renovering var altså ikke det, de oprindeligt havde håbet på i Alslev, men halinspektøren er mere end tilfreds med det endelige resultat. - Vi har jo nærmest fået en ny hal for meget færre penge. Jeg synes virkelig, at vi har fået det optimale ud af renoveringen, siger Leif Hansen.

Foto: Chresten Bergh En klatrevæg, naturligvis. Foto: Chresten Bergh

Nyt klublokale Hallen har fået mange nye tilføjelser, blandt andet nye omklædningsrum og toiletter, aktivitetsrum og klublokale. Aktivitetsrummet bliver allerede flittigt brugt af både skoleelever og ældre, og klublokalet er stort og lyst med panoramavinduer ud mod stadion. Det nye klublokale mangler dog identitet, da rummet er helt nyt og væggene bare. Det mener i hvert fald Bitten Møller, der har været frivillig i Alslev BK i cirka 40 år. - Vi var lidt vemodige ved at flytte fra vores gamle klublokale, men det nye her er virkelig flot. Her mangler stadig lidt ånd og dekoration, men det skal nok komme med tiden, siger Bitten Møller.

Foto: Chresten Bergh Den nyrenoverede hal er rfyldt med nicher med særlige redskaber. Foto: Chresten Bergh

Tomme rum Selvom hallen står færdig både ind- og udvendigt, er der stadig to lokaler, som står tomme. Det ene er sat af til fitness, der skal etableres i fremtiden. Leif Hansen glæder sig over udsigten til endnu et tilbud i Alslev. - Lige nu skal man til Varde for at komme i fitness, så det bliver fedt, når vi også kan tilbyde det her i byen. Vi har efterhånden næsten alt i Alslev, siger Leif Hansen med et stort smil. Det andet tomme rum bliver lige nu brugt til opbevaring. Planen er dog, at det på et tidspunkt skal bruges til e-sport. Som det ser ud nu, er der dog ikke noget konkret på tegnebrættet.

Foto: Chresten Bergh Her er noget for enhver gymnast. Foto: Chresten Bergh

En by i udvikling Leif Hansen glæder sig over den nye hal, men det der optager ham mest er, at Alslev som by er inde i en rivende udvikling. - Den nye hal er prikken over i'et efter mange renoveringer i byen; både skolen, brugsen og Thueslund. Det er helt fantastisk for Alslev som by, siger en tydeligt begejstret halinspektør.

Foto: Chresten Bergh Overalt er der renoveret og forskønnet. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Udefra, Alslev Hallen er igen byens stolthed. Foto: Chresten Bergh