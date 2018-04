Hakon-Profilteknik er flyttet til Varde

Varde: I mere end 25 år har Hakon-profilteknik haft adresse i Ølgod, men nu er virksomheden, der blandt andet producerer hundegårde og hegn i galvaniseret stål, flyttet til Varde på Vestre Landevej.

Det er ægteparret Gurli og Dennis Nielsen fra Varde, der har købt Hakon-profilteknik, som de overtog den 28. marts.

- Vi fik buddet om at købe virksomheden, og så sprang vi til, siger Gurli Nielsen, der sammen med en smed udgør den daglige arbejdskraft i virksomheden.

Tilbuddet fik de via Dennis, der er produktionschef på LS-trapper, som indtil for nylig havde samme ejer som Hakon-profilteknik.

At overtage en virksomhed med en kundeportefølje, ser Gurli Nielsen som en stor fordel, frem for at skulle starte op fra bunden.

- Det er en virksomhed, der har kørt i over 25 år. Det er et godt produkt, så det ændrer vi ikke ved, siger Gurli Nielsen og tilføjer, at det eneste nye, hun har indført, er, at virksomheden har fået en facebookside.

Overtagelsen fejres med en reception fredag den 20. april klokken 13-17.