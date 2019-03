Sig: De seneste dage har Sig by mellem Ølgod og Varde været plaget af graffitihærværk. Mandag nat klokken 01.30 anholdt politiet to unge mænd på Vesterbækvej, hvor de på en husmur havde skrevet 1312. Teksten står formentlig for " All Cops Are Bastards" efter numrene i alfabetet. ACAB.

Det samme havde de to mænd skrevet på Dagli' Brugsens mur søndag nat mellem klokken 02.22. Et vidne så hærværket på brugsen, hvilket fik den ene af de to hærværksmænd til at løbe efter vidnet, som han truede med en skruetrækker. Den anden gerningsmand trådte imellem, hvorfor ingen kom noget til.

De to mænd er 18 og 19 år og kommer henholdsvis fra Varde og Tarp. Politiet sigter dem for hærværket, hvorfor de kan se frem til både en bøde og et erstatningskrav for rengøringen. Derudover sigter politiet den ene mand for vold.