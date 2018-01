Hærens Sergentskole viser interesse for af leje fløj på Hjertecenter Varde

Som et alternativ til et salg sætter ejeren Hjertecenter Varde til leje. Hærens Sergentskole viser meget stor interesse for at leje værelsesfløj.

Varde: I flere måneder har ledelsen på Hærens Sergentskole haft et godt kig over på den anden side af Søndermarksvej. Her står et tomt Hjertecenter Varde med tre fløje, mens Hærens Sergentskole er ved at sprænges.

Og som et alternativ til at sælge bygningerne har ejeren Peter Lassen i samråd med Nybolig Erhverv gjort det muligt at leje hver af de tre fløje på Hjertecenter Varde, hvilket får skolechef og oberstløjtnant Peter Nielsen op ad stolen.

- Vi er helt presset i bund. Så det vil være en supermulighed for os, siger Peter Nielsen.

De seneste år er indtaget af elever på Hærens Sergentskole vokset fra 500 til 800. Og samtidig er antallet af ansatte steget med 22. Deraf mange som for et halvt til et helt år er tilknyttet som undervisere på Hærens Sergentskole. I dag er mange henvist til at bo til leje hos private, der tager sig særdeles godt betalt på grund af boligmanglen i Varde by.

- Vi har løst det ved, at de må flytte. Op til fem gange, mens de her, siger Peter Nielsen.

Han og andre i Forvaret venter på, at et nyt forsvarsforlig kommer på plads, så de ved, hvad de har at gøre med.

- Det ville være rigtigt godt for os, siger Peter Nielsen.