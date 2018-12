Hæren i Oksbøl mangler mandskab til at betjene militærgrej for milliarder

Danske Artilleriregiment i Oksbøl, der de kommende år får nyt materiel for godt 1,1 milliarder kroner, vil den 1. januar mangle 100 medarbejdere i forhold til normeringen

Oksbøl: Oksbøl Kaserne er en af de helt store vindere ved Forsvarsforliget for 2018-2023. Danske Artilleriregiment genopstår på fundamentet af Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, der nedlægges. Til og med udgangen af 2023 vokser Danske Artilleriregiment fra 500 normerede stillinger til 650. Men Hærens rygrad i form af haubitser og tung morter er nu noget sammensunken. For der er ikke mandskab nok til at betjene de nye haubitser, Caesar, og pansrede mandskabsvogne, Piranha 5, som Danske Artilleriregiment modtager de næste to-tre år. Militærgrej for godt 1,1 milliarder kroner. - Vi har en konstant mangel på 100 mand og starter op med en bemanding på 81 procent. Oksbøl Kaserne har den laveste bemanding i Hæren, når vi starter ud den 1. januar. Den bedste bemanding har du på Sjælland, siger oberst Torben Dixen Møller og chef for Danske Artilleriregiment. Konsekvensen på kort sigt er, at Danske Artilleriregiment må nedprioritere en række opgaver. På lang sigt kan manglen på mandskab betyde, artilleriet ikke kan levere varen.

Foto: John Randeris Forvaret har bestilt 309 Piranha 5 til en samlet værdi af 4,5 milliarder kroner. De 50 skal til Danske Artilleriregiment, hvoraf de 15 monteres med en tung moter. Arkivfoto: John Randeris

Blevet værre Manglen på mandskab i Oksbøl er kronisk og er blevet værre. For to år siden var mandskabsmanglen på ti procent. At det er gået så galt, er der flere forklaringer på. Men en af de mest væsentlige årsager er, at de nuværende haubitser M-109 er fra 1965 og i knap 20 år burde have været skrottet. På en god dag har de en haubits, der kan køre selv. Og kun tre der kan skyde. Samtidig blev artilleriet efter 330 år nedlagt som selvstændig regiment i 2014, hvorfor der ikke var megen fremtid i at søge til artilleriet. Men Torben Dixen Møller håber og forventer, at han kan trække soldaterne til Oksbøl, når regimentet genopstår, og når artilleriet om få år har noget af det ypperste grej i verden. - Det eneste, der er tilbage, er soldaten med sin udrustning og sit gevær. Resten bliver skiftet, siger Torben Dixen Møller.

Store byer Men moderne udstyr og en toptrimmet organisation er ikke nok, da Oksbøl Kaserne qua sin beliggenhed i det vestjyske har sine udfordringer. - Det er ingen hemmelighed, at de unge mennesker er centreret i de store byer, siger Torben Dixen Møller. Men han og resten af staben glæder sig til at smøge ærmerne op. For nu har de noget at sælge. - Min største opgave er at rekruttere og fastholde personellet. Det er og bliver den største udfordring, siger Torben Dixen Møller.