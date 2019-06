Hæren er klar til 35.000 gæster på søndag: Den eneste militæropvisning tæt på skarpe skud

Åben Hede er et brag af en succes. Den militære opvisning er helt speciel og foregår i det yderste Vestjylland på søndag. Men publikum finder vej.

Blåvand: - Det er det eneste sted, man til en militær opvisning kan opleve skarpe skud så tæt på, siger Bo Kjærgård.

Han er pensioneret seniorsergent, men løser opgaver for hæren i Oksbøl. Han er sammen med presseofficer Henrik Vej Kastrupsen ved at lægge sidste hånd på et af Syd- og Sønderjyllands mest populære arrangementer, når det kommer til antal tilskuere.

Sidste år kom der cirka 35.000 tilskuere målt på luftfotos af antal parkerede biler, og det er ikke utænkeligt, at et tilsvarende antal møder op til militæropvisning på søndag.