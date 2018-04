Hæderkronet Varde-virksomhed flytter produktionen til Polen og afskediger 17

Varde: Efter flere år med massive underskud så ser PipeCon-Arm Steel Solutions, der bygger på fundamentet af Alslev Rustfri Montage, ikke anden mulighed end at lukke selve produktionen i Varde.

Virksomheden, som fremstiller tanke og procesanlæg til fødevareindustrien og den maritime sektor, afskediger 17 medarbejdere. Primært smede og maskinarbejdere.

- Det er aldrig en glædelig nyhed at skuffe de ansatte, at det ikke er lykkedes, siger administrerende direktør Søren Christian Dahl, der blev ansat for otte måneder siden.

Netop for at få vendt udviklingen i virksomheden, som fortsat vil have kontor og udviklings- og salgsafdeling i Varde med cirka 14 medarbejdere.

Lukningen kommer til at ske over sommeren. Og virksomheden vil gøre sit til at finde nyt job til de afskedigede medarbejdere.

- Vi har ordrerne. Dem arbejder vi på at få leveret til kunderne. Det er vigtigt, at vi får gjort det ordentligt, siger Søren Christian Dahl.

Både af hensyn til medarbejderne og kunderne.