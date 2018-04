Håndværkere vil ikke miste opgaver til kommunale pedeller: Nu får de et møde med borgmesteren

Er det en pedel eller en håndværker, der skal reparere et hul i et nedløbsrør? Billedet er taget på Brorsonskolen. Arkivfoto: John Randeris

Varde Håndværker- og Industriforening er bekymret over, at kommunale pedeller skal klare reparationer, som der tidligere er blevet hyret håndværkere til. Nu mødes foreningen med borgmesteren 15. maj.

Varde Kommune: En ny pedelordning skal blandt andet sikre, at pedeller kan klare nogle reparationer, som der tidligere blev brugt håndværkere til. Det har vakt bekymring hos Varde Håndværker- og Industriforening, der derfor i et åbent brev har opfordret borgmester Erik Buhl (V) til at invitere foreningen til et møde. Nu er datoen på plads. 15. maj mødes foreningen og borgmesteren. Der er to punkter på dagsorden. For det første vil borgmesteren gerne forklare og diskutere, hvad ideen er med den nye pedelordning, og for det andet vil han gerne have håndværkernes bud på, hvordan kommunen kan drive bygningerne billigere.

Ny pedelordning Et konsulentfirma har fremlagt forslag til en ny pedelordning i Varde Kommune. Borgmesteren støtter forslaget.Forslaget går ud på at samle pedellerne i geografiske teams, så for eksempel pedellerne i Ølgod samles for at vedligeholde alle bygninger i Ølgod.



Et af formålene er at sikre, at pedellerne kommer på alle matrikler. Der er i dag kommunale matrikler, der må ringe efter håndværkere, hvis noget er i stykker. Hvis pedellerne fremover skal klare de opgaver, så kan det betyde færre opgaver til håndværkere.



Det meste af besparelsen skal bruges på bedre vedligehold af bygninger.

Ingen grund til bekymring Generelt set mener Erik Buhl ikke, at håndværkerne har noget at frygte. - Det her er ikke for at hive en masse arbejde væk fra de private i Varde Kommune, siger han. Han fortæller, at det er rigtigt, at der er nogle opgaver, der ikke længere skal laves af håndværkere, men i det store hele mener han ikke, at det har stor betydning for håndværkerne. - Kan vi udnytte vores egne ressourcer bedre, end vi har gjort, så skal vi gøre det, men det er i det helt små, der bliver ændringer i det her, siger han. Gustav Petersen, der er formand for Varde Håndværker- og Industriforening, mener, at både små og store opgaver har betydning for håndværkerne. Mest af alt advarer han mod, hvis kommunen skulle finde på at ansætte flere pedeller. - Så har Varde Kommune pludselig en fast udgift. Der skal afholdes lønninger og bil og tøj og det hele til dem, der skal foretage de reparationer. Som det foregår nu, så bliver det repareret efterhånden, som det opstår, siger han.