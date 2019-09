Vejers: - Det var en glædelig overraskelse, lyder det fra Orla Skjellerup fra "Vejers Strand Oplevelser" med henvisning til de 25.000 kroner, han netop har modtaget fra "Sol og Strands Lokale Håndsrækning".

I et opløb med to andre kandidater valgte ejerne af sommerhuse i Vejers Strand-området at give flest stemmer til "Naturparkuge 2019", som "Vejers Strand Oplevelser" står bag i samarbejde med tre andre kystbyer.

Håndsrækningen går til en skumringskoncert 18. oktober med Stig Rossen, og der er med garanti lagt op til en stemningsfuld og smuk koncert ved Vejers Strand. Inden den anerkendte sanger går på scenen, vil en musikpædagog Toke Wulf Madsen undervise og lave musik med de fremmødte børn ligesom.

Naturparkugen har fundet sted de seneste år og er et populært trækplaster - ikke blot for de lokale borgere men også for de turister, der gæster området i uge 42.

Udover de 25.000 kroner kunne bureauchef hos Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, Svend Bruun, også uddele en pose penge til de to øvrige kandidater - Vejers Ravfestival og Vejers Tennisklub. De fik hver 12.500 kroner.