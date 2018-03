Håndbold: Nedrykning truer for SIF-Ansager

Ansager: Søndag eftermiddag mødte SIF-Ansagers kvinder IF Stjernen fra Odense på hjemmebane. Efter en tæt kamp endte Ansager endnu engang som tabere med cifrene 22-26, og nu ser en redning mere end svær ud.

Ansager startede kampen godt ud og skulle ifølge træneren have været foran med tre-fire mål ved pausen. Men for mange fejl og især for mange skud i modstanderens parader betød i stedet, at Ansager ved pausen var bagud 8-10.

Anden halvleg fortsatte meget lige, og Ansager satsede det hele i håbet om en sejr, der desværre kun endte med et større nederlag.

Efter nederlaget ligger Ansager næstsidst og klar til nedrykning, og det ser med træner Jens Ole Mathiesens egne ord "sort ud".

- Vi skal som minimum op at have et point mod Odder på søndag, og så skal vi vinde sidste kamp mod Vejlby, hvis vi gerne vil overleve, siger Jens Ole Mathiesen.

Kampens topscorer blev Camilla Holst, der med 11 mål stod for halvdelen af Ansagers scoringer.

Håndbold 2. division, damer, pulje 2: SIF/Ansager - IF Stjernen: 22-26 (8-10)