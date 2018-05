HTH får ny direktør - han kommer fra Silvan

Ølgod: Nobia Danmark A/S, der ejer Invita, uno form og HTH, har ansat 53-årige Freddy Lauridsen som ny direktør for HTH Nordic, det vil sige, at han får ansvar for HTHs aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige.

Han er tidligere direktør i Silvan, hvor han var byggekæde-direktør.

- HTH er i forvejen et stærkt brand i pæn vækst, som står for kvalitet og tidsløst design, og med masser af fremtidsmuligheder. Snart er jeg i fuld gang med at lære virksomheden og medarbejderne rundt omkring i hele landet at kende. HTHs medarbejdere har skabt fantastiske resultater og kulturen er lige efter min bog, så jeg glæder mig til at koble den talentmasse med kundernes fremtidige behov, siger Freddy Lauridsen i en pressemeddelelse.

En af de ting, han kan arbejde med, er koblingen mellem de fysiske butikker og online.- Det gælder for HTH som for alle andre store detail-kæder lige nu om at få styrket forbindelsen fra det digitale univers og til forretningerne og omvendt, så det for kunderne bliver en total oplevelse, siger Freddy Lauridsen blandt andet.Privat bor Freddy Lauridsen ved Skanderborg.