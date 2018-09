Claus Vogt Hansen troede, det var en reklame, der lå i postkassen, og var med at smide den ud, da han opdagede, at han er blevet Gazelle-virksomhed 2018.

Indtil for halvandet år siden var han ene mand i sit firma. Så fik han to medarbejdere, og for fire uger siden kom tredjemand til.

- Især efter vi fik Varde Boligadministration som kunde for godt et år siden. De er vores klart største kunde og gør, at vi har ordrebogen fuld hele tiden, siger Claus Vogt Hansen.

Men det er først de seneste år, det for alvor er begyndt at rykke.

En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden ikke opgiver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultatet. CVH Gulves bruttoresultat i 2014 var på 511.990 kroner. I 2017 var det mere end fordoblet, til 1.387.081 kroner. Omsætningen i 2017 nåede 3.181.263 kroner.

Flere medarbejdere kræver flere firmabiler. Her henter Claus Vogt, i midten, den nyeste bil, sammen med tømrer Alex Elbæk Hymøller tv., og gulvlægger Lasse With. Tømrer Dennis Madsen var ikke med ved Ford på dagen. Privatfoto

Samarbejder med andre

To af hans medarbejdere er tømrere, og har han ikke selv nok at lave, har han fået et tæt samarbejde med Tømrerne Rasmus.

- Har jeg en dag, hvor jeg ikke har arbejde til en af mine tømrere, så ringer jeg til dem. Det er helt kanon, så har jeg ingen spildtimer. Og hvis jeg får et større projekt, den anden dag om at bygge et sommerhus, giver jeg det videre til dem.

Hvad synes du om æren?

- Det er da fedt, det havde jeg ikke regnet med. Jeg troede, det var en reklame, så jeg var ved at smide den ud - men så kom jeg til at kigge nærmere på den og så, at jeg var blevet Gazelle, siger Claus Vogt Hansen.