Guldsmed igennem 47 år: - Irriterende, man ikke kan have sine ting i fred

73-årig har ingen planer om at stoppe

Han fylder 73 år om et par måneder, og nattens indbrud får ham ikke til at overveje at stoppe.

- Jeg synes, at det er irriterende, man på den måde skal sikre sig, for at have sine ting i fred. Vi barrikaderer os jo og har alle de dyre alarmer, fordi andre ikke kan lade vores ting være, siger han og fortsætter:

- Men jeg har tænkt mig at fortsætte, så længe jeg kan.

Han rækker sine to hænder frem. De er helt rolige. En urmagers vigtigste værktøj er rolige hænder, og Søren Fisker er specialist i gamle ure og får urværker tilsendt fra hele Danmark til reparation.

- Det der er fra København. Det er fra en gammel bornholmer, siger han og viser en urskive med tilhørende mekanik.