Guldborgsund anker sag om regning på 16 millioner for hjemløs

Forleden tabte Guldborgsund Kommune en sag om, hvorvidt Guldborgsund Kommune eller Varde Kommune skal betale en regning på 16 millioner kroner for en hjemløs' ophold på forsorgshjem. Nu anker Guldborgsund Kommune sagen.

Varde Kommune: Guldborgsund Kommune anker en sag, som den har tabt i landsretten. Kommunen har betalt for de ophold, som en hjemløs mand har haft på forsorgshjem, og det er løbet op i cirka 16 millioner kroner. Guldborgsund Kommune mener, at det er Blaabjerg Kommune - og dermed nu Varde Kommune - der er mandens sidste reelle bopæl og har derfor ment, at det er Varde Kommune, der bør betale. Det var landsretten altså ikke enig i. - Vi anker sagen, fordi vi ikke mener, at der i dommen er taget højde for lige netop det spørgsmål, vi rejser - nemlig spørgsmålet om, hvornår man reelt flytter til en anden kommune, skriver Pedro Michael, centerchef for socialområdet i Guldborgsund Kommune, i en mail til JydskeVestkysten.

Sagen betyder, at Guldborgsund Kommune i over 10 år har haft udgifter for cirka 16 millioner kroner, selvom borgeren ikke haft fast bopæl, men opholdt sig i under to måneder på et forsorgshjem i kommunen. Det er rigtig mange penge, som vi ikke har kunnet bruge på at hjælpe de borgere, der bor her i Guldborgsund og har krav på kommunens hjælp og indsats. Pedro Michael, centerchef for socialområdet i Guldborgsund Kommune

Boet under to måneder i Guldborgsund Det er helt tilbage i 2005, at den hjemløse mand boede i Blaabjerg Kommune. Men angiveligt har han endnu mindre tilknytning til Guldborgsund Kommune. - Desuden - og ikke mindre vigtigt - betyder landsrettens dom, at vi siden 2006 er blevet betalingskommune for en borger, efter at vedkommende har opholdt sig ganske kortvarigt - under to måneder - på et forsorgshjem i Guldborgsund. Borgeren har opholdt sig på et forsorgshjem to gange, og vi betaler fortsat for borgerens forsørgelse, botilbud og alle indsatser, skriver Pedro Michael.

Dyrt at have et forsorgshjem - Dommen betyder således, at de kommuner, som driver og huser forsorgshjem - og det er langt fra alle kommuner, som gør det - risikerer at stå tilbage med udgifterne til både nuværende og fremtidige sociale indsatser for eksempelvis hjemløse borgere. Hvis det bliver tilfældet, er det tvivlsomt, om de kommuner, der driver forsorgshjem i dag, fortsat har interesse i at gøre det fremover, fordi det simpelthen er for dyrt, og fordi de få kommuner kommer til at betale for borgere fra mange andre kommuner. Det vil være en meget trist situation med store, sociale konsekvenser, for hvem skal så sikre tilbud til hjemløse borgere i Danmark?