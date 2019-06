Gruppeformand for Lokallisten om lukning af kulturhus: - Hvis beslutningen er truffet, så sig det

Udvalgsformand Peder Foldager (V) har indtil nu afvist, at der er truffet beslutning om, at kulturhuset i Nørre Nebel skal lukke, og i øjeblikket er der en proces i gang i Nørre Nebel, der skal afklare netop dette. Men samtidig har udvalget nu frigivet penge til at ombygge skolen, så det også rummer kulturhus. Henrik Vej Kastrupsen (L) er kritisk over for en "kluntet kommunikation".

Nørre Nebel: Der har været forvirring længe om, hvorvidt det egentlig er besluttet, om kulturhuset i Nørre Nebel skal nedrives, og at alt i huset skal flyttes over på skolen. På et borgermøde i april kom dette svar for udvalgsformand Peder Foldager (V):

Og det bliver bestemt ikke mindre tåget nu. Udvalget for børn og læring indstiller til næste byrådsmøde, at pengene til ombygning af skolen i Nørre Nebel skal frigives. Nogle af pengene skal bruges på eksempelvis tagrenovering, men cirka halvdelen af pengene er til at ombygge skolen, så det også indeholder et kombineret skole- og folkebibliotek samt alle de faciliteter, der er i Kulturhuset nu. Det står, at "ombygningen vil være afhængig af processen om flytning af aktiviteterne fra Kulturhuset til skolen", men der står ikke, om man kan forestille sig, at aktiviteterne slet ikke bliver flyttet til skolen, og hvad der i så fald skal ske med de penge, der nu bliver frigivet.

- Jeg er meget nervøs for, at man igen får lavet et projekt, hvor man et eller andet sted spørger borgerne, men lytter man i virkeligheden til, hvad de siger?, siger Henrik Vej Kastrupsen, der har en klar opfordring:

Han har skrevet en mail til to udvalgsformænd, Peder Foldager (V) og Mads Sørensen (V) med flere spørgsmål. Et af dem handler netop om, hvorvidt der med en beslutning om at frigive penge til byggeriet også bliver besluttet, at overflytningen skal ske.

Henrik Vej Kastrupsen (L) har været en af de store kritikere af den måde, som processen i Nørre Nebel er foregået på. Han er også i tvivl om, hvad udvalgets indstilling egentlig betyder. Det er for ham endnu et eksempel på, at kommunens kommunikation i sagen har været kluntet.

Er ikke modstandere

Niels Christiansen (K) er en anden af de politikere, der har udtalt kritik af processen i Nørre Nebel. Både han og Henrik Vej Kastrupsen siger tydeligt, at de ikke er modstandere af at flytte kulturhusets aktiviteter over på skolen. Begge mener, at den mest lykkelige afslutning på sagen vil være, at kommunen vil ombygge skolen på en måde, at kulturhusets brugere er tilfredse og gerne vil flytte derover.

Begge er blot også meget optaget af, at der skal være den lokale opbakning, og ingen af dem mener, at det er klart endnu. Som Henrik Vej Kastrupsen siger, så er det hans opfattelse, at mange med tilknytning til skolen støtter ideen, mens mange af Kulturhusets nuværende brugere er modstandere.

Det lykkedes hverken fredag eller lørdag at komme i kontakt med Peder Foldager (V), formand for børn og læring, for at få en kommentar.