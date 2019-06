Varde: I år var det 20 år siden, traditionen med grundlovsfest i Tamburs Have startede. Det var cirka 350 mennesker med til at fejre onsdag 5. maj. Dagen startede med musik og fællessang med orkesteret Fens, og i anledning af fødselsdagen var der tattoo af Varde Garden.

Grundlovstalen blev holdt af byrådsmedlem Holger Grumme Nielsen. Der var underholdning ved Vejen Mandskor og dagen sluttede med gymnastikopvisning af Juniortræningsholdet.

Traditionen med grundlovsfest i Tambours Have startede i 1999 ved Grundlovens 150 års jubilæum, da fik alle kommuner et lille egetræ. Det træ, der kom til Helle kommune, blev plantet i Tambours Have, og i den anledning gik Helle Idrætssamvirke, Tamburs Have og de politiske partier i Helle kommune sammen og aftalte, at det skulle fejres med en grundlovsfest - som er holdt hvert år siden. Efter tre år valgte Idrætssamvirke at trække sig som medarrangør og i stedet kom pensionistforeninger og Ældre Sagen med.