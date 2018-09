Han har været med i arbejdet for at skabe Ole Flensteds Plads, sammen med andre engagerede Skovlund-folk i byens borgerforening og udviklingsarbejde. Han er også i gang med en større indsamling af materiale om Ole Flensted og fabrikken, dels til en udstilling, og også til en publikation.

Skovlund: Der er 500 indbyggere i Skovlund og over 400 arbejdspladser på byens store virksomhed, Flensted A/S.

Fordi Skovlund ved meget om mad

Men hans virksomhed og hans personlige engagement har betydet en verden til forskel for Skovlund, og det er årsag til pladsen.

- Ole Flensteds store engagement har blandt andet betydet flere virksomheder. Blandt andet Skovlund Kro, en tæppefabrik, en lysfabrik, pastafabrikken og Mogensen Danmark, siger Verner Kristensen.

Pastafabrikken er også en stor virksomhed i byen, med 60-70 medarbejdere, og at tanken om at hylde Ole Flensted med en plads i byen opstår nu, skyldes byens aktuelle arbejde med at blive InnoCenter for Fødevarer og planerne om at etablere en Fødevareklynge for Varde Kommune i Skovlund.

- Vi har arbejdet med ønsket om et InnoCenter for Fødevarer i et års tid, og går alt efter planen, kan vi have det i løbet af et års tid mere, siger Verner Kristensen, der til daglig driver Partner Erhvervsservice.